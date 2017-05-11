Eva Longoria: Spor yapmayı sevmiyorum

Eva Longoria, Health dergisinin haziran sayısına kapak oldu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 42 yaşındaki oyuncu, spor yapmayı sevmediğini itiraf etti.

"ANTRENÖRÜM GELMESİN DİYE DUA EDİYORUM"

“Egzersiz yapmaktan zevk almıyorum. Ama sonrasında hissettiğim duygu beni mutlu ediyor” şeklinde konuşan Longoria, “Her zaman ‘Umarım bugün antrenörüm gelmez ve iptal eder’ diyorum” cümlelerini kullandı.

VEGAN BESLENİYOR

Geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği eşi Jose Antonio Baston’la ocak ayından bu yana vegan beslenmeye başladıklarını belirten aktris, “Aslında bu yaşam tarzını sevdik. Özellikle büyük şehirlerde daha kolay oluyor. Los Angeles bir vegan köyü gibi. Yine de yumurta ve balığı hayatımızdan çıkarmadık” açıklamasını yaptı.