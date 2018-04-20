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Evcil hayvanınızla neden seyahat etmeyesiniz

Havalar ısınıyor, hafta sonu kaçamakları için en güzel aylardan birine geldik. Ailenizin sevimli küçük üyelerinden ayrılmanızı istemeyen hayvan dostu oteller sizi bekliyor.

Özel Haber | 20.04.2018 - 09:36..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Aybüke SENGİR / [email protected]

Evcil hayvanı olanlar için minik dostunu arkasında bırakıp gitmek çok zor. Onlar için de aynı şekilde. Sizinle vakit geçirmeyi özleyebilir, yemek yemeyebilir ve siz seyahatteyken sadece oturup sizi bekliyor bile olabilir. Döndüğünüzde onu size küsmüş olarak bulduğunuzu düşünsenize. Onun da sizinle birlikte seyahate çıkmaya hakkı var.

Evcil hayvanınızla neden seyahat etmeyesiniz

SAYILARI GİTTİKÇE ARTIYOR

Minik dostunuzla seyahate çıkarken ilk zorlandığınız konu, beraber kalabileceğiniz bir otel odası bulmak. Hayvan dostu oteller sayesinde evcil hayvanınızda aklınız kalmadan tatil yapabileceksiniz. Sayıları çok olmasa da son zamanlarda epeyce bir artış gösterdi.

Evcil hayvanınızla neden seyahat etmeyesiniz

HAYVANSEVER İŞLETMECİLER

Bu tarz otellerin bir de şöyle avantajları var: Gece çıkmak istiyorsunuz ve köpeğinizi yüksek desibele maruz bırakmak istemiyorsunuz. Genelde evcil hayvan kabul eden otellerin işletmecileri de hayvansever oluyor. Böyle bir servis yok ama, siz dışarı çıktığınızda köpeğinizle arada bir ilgilenmesini rica edebilirsiniz.

Evcil hayvanınızla neden seyahat etmeyesiniz

ODAYI EVCİL HAYVANINIZA GÖRE SEÇİN

Kalacağınız odayı seçerken, evcil hayvanınızın huyuna suyuna göre tercih etmelisiniz. Örneğin, köpeğiniz çok havlıyorsa giriş katı ve balkonlu odaları seçmemenizde fayda var. Türkiye'nin her yerinden evcil hayvan kabul eden oteller var. İnternetten kolaylıkla bulabiliyorsunuz hatta kemik puanı sistemiyle otelin kaç yıldızı olduğunu görebiliyorsunuz. Konakladıktan sonra sizde kemik puan vermeyi unutmayın tabii.

Evcil hayvanınızla neden seyahat etmeyesiniz

 

YURT DIŞI İÇİN HAYVAN PASAPORTU

Evcil hayvan pasaportu alabilmek için öncelikle evcil hayvanınızın tüm aşılarının tam ve sağlık karnesinin işlenmiş olması gerekiyor. Bunları 15 gün önce hazırlamanız gerekecek. Bu süreçte izlenmesi gereken yol şu şekilde:

7 ayını doldurmuş olan evcil hayvanlara, evcil hayvan pasaportu verebiliyorlar. Çünkü aşılar ancak hayvan 7 aylık olana kadar tamamlanıyor. Aşı karnesinde veteriner hekimin kaşe ve imzası da mutlaka olmalı. Ayrıca, hamile olmaması gerekiyor. Hava, kara ve deniz yolu ile yapılacak tüm yurt dışı seyahatlerde bu prosedürlerin yerine getirmeniz gerekiyor. Ve mutlaka kabin ölçülerine uyumlu bir kedi ya da köpek taşıma çantası almayı ihmal etmeyin. Evcil hayvanınız için bu çok konforlu olacak. Bence minik dostunuz bir seyahati haketti...

Evcil hayvanınızla neden seyahat etmeyesiniz

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