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Evde 18 köpek besleyince komşuları tepki gösterdi

Muğla'nın Milas ilçesinde evinde 18 köpeği ile yaşayan Selma Koldaş'ın başı komşularıyla derde girdi.

DHA | 27.05.2018 - 17:38..
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Zihinsel engeli 1 kız çocuk sahibi Selma Koldaş, 7 ay önce Ercan Altay'a ait 2 katlı binanın alt katındaki daireyi aylık 400 liraya kiraladı. Bahçeli evde, 2 köpeği ile yaşamaya başlayan Koldaş, daha sonra bulduğu sokak köpeklerini de getirip, beslemeye başladı.

KOMŞULAR KOKUDAN RAHATSIZ

Koldaş'ın beslediği köpeklerin sayısı kısa sürede 18'i buldu. Koldaş'ın bir bölümünü evinin içinde, diğerlerini ise bahçede beslediği köpekler, başına dert oldu. Köpeklerin havlamalarından ve sokağı pisleterek, kokuya neden olmasından şikayetçi olan komşuları, durumu ev sahibi Ercan Altay'a bildirdi.

Evde 18 köpek besleyince komşuları tepki gösterdi

EV SAHİBİ 'EVDEN ÇIK' DEDİ

Altay, gelen şikayetler üzerine kiracısı Koldaş ile bir süre önce görüşüp, köpekleri evden göndermesini istedi. Koldaş ise Altay'ın bu uyarısına olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Altay, kiracısı Koldaş'tan evi boşaltmasını istedi.

Evde 18 köpek besleyince komşuları tepki gösterdi

"KÖPEKLERİMİN BUGÜNE KADAR KİMSEYE ZARARI OLMADI"

Mağdur olduğunu ileri süren hayvansever Selma Koldaş, köpeklerinin bugüne kadar kimseye zararı olmadığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gitmiştim. Ben evde yokken, evim taşlanmış, pompalı tüfekle ateş edilmiş. Evde zihinsel engelli kızım vardı. Yaşananlardan dolayı çok korkmuş. Ev sahibimiz de komşularımız da köpeklerden rahatsız oldukları için bizi burada istiyor. Engelli kızımla ve köpeklerle nereye gidebilirim ki? Yetkililerden bana bahçeli müstakil bir ev bulabilmem için yardım etmelerini bekliyorum. Kirası neyse öderim" diye konuştu.

Evde 18 köpek besleyince komşuları tepki gösterdi



Evde 18 köpek besleyince komşuları tepki gösterdi

Evde 18 köpek besleyince komşuları tepki gösterdi

Evde 18 köpek besleyince komşuları tepki gösterdi

Evde 18 köpek besleyince komşuları tepki gösterdi

Evde 18 köpek besleyince komşuları tepki gösterdi

Evde 18 köpek besleyince komşuları tepki gösterdi

Evde 18 köpek besleyince komşuları tepki gösterdi

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