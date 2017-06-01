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Evde diş macunu nasıl yapılır

Hazır diş macunu kullanmak istemiyorsanız evinizde basit bir şekilde kendi diş macununuzu yapabilirsiniz.

  1. Haberler
  2. Sağlık

Dişlerin düzenli olarak fırçalanması, ağız sağlığı açısından çok önemlidir.

HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİR

Ağız ve diş sağlığının bozulması; kalp, böbrek ve romatizma gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu yüzden dişlerinizi fırçalamaya önem gösterin.

Evde diş macunu nasıl yapılır

KENDİ DİŞ MACUNUNUZU YAPIN

Ancak; dişlerinizi fırçalarken kullandığınız diş macunlarını marketlerden veya kozmetik mağazalarından almak zorunda değilsiniz..

İsterseniz, evde kendi diş macununuzu yapabilirsiniz.

Bunun için şu malzemeleri karıştırmanız yeterlidir:

* 45 milligram yemek sodası

* 15 miligram ince taneli sofra tuzu

* 20 miligram gliserin (Eczanelerde bulabilirsiniz)

* 10-12 damla tadlandırıcı (Nane şekeri ya da tarçın)

* 1-2 damla su

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