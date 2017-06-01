Evde diş macunu nasıl yapılır

Dişlerin düzenli olarak fırçalanması, ağız sağlığı açısından çok önemlidir.
HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİR
Ağız ve diş sağlığının bozulması; kalp, böbrek ve romatizma gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu yüzden dişlerinizi fırçalamaya önem gösterin.
KENDİ DİŞ MACUNUNUZU YAPIN
Ancak; dişlerinizi fırçalarken kullandığınız diş macunlarını marketlerden veya kozmetik mağazalarından almak zorunda değilsiniz..
İsterseniz, evde kendi diş macununuzu yapabilirsiniz.
Bunun için şu malzemeleri karıştırmanız yeterlidir:
* 45 milligram yemek sodası
* 15 miligram ince taneli sofra tuzu
* 20 miligram gliserin (Eczanelerde bulabilirsiniz)
* 10-12 damla tadlandırıcı (Nane şekeri ya da tarçın)
* 1-2 damla su