Evde diş macunu nasıl yapılır

Dişlerin düzenli olarak fırçalanması, ağız sağlığı açısından çok önemlidir.

HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİR

Ağız ve diş sağlığının bozulması; kalp, böbrek ve romatizma gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu yüzden dişlerinizi fırçalamaya önem gösterin.

KENDİ DİŞ MACUNUNUZU YAPIN

Ancak; dişlerinizi fırçalarken kullandığınız diş macunlarını marketlerden veya kozmetik mağazalarından almak zorunda değilsiniz..

İsterseniz, evde kendi diş macununuzu yapabilirsiniz.

Bunun için şu malzemeleri karıştırmanız yeterlidir:

* 45 milligram yemek sodası

* 15 miligram ince taneli sofra tuzu

* 20 miligram gliserin (Eczanelerde bulabilirsiniz)

* 10-12 damla tadlandırıcı (Nane şekeri ya da tarçın)

* 1-2 damla su