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Evde hazırlayacağınız saç parfümü ile mis gibi kokun

Saçlarınızdan şahane bir koku yayılması için illa kozmetik mağazasına gitmenize gerek yok. Saç parfümünüzü evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 14:09..
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  2. Sağlık

Dalgalanan saç tellerinizden hoş bir koku yayılmasını istiyorsanız bu muhteşem parfümü evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bu parfüm sayesinde saçlarınızın içine sigara, egzoz gibi kötü kokuların işlemesini engelleyeceksiniz.

Evde hazırlayacağınız saç parfümü ile mis gibi kokun

EVDE SAÇ PARFÜMÜ YAPILIŞI

Kozmetik parfüm yapımında aynı malzemeler kullanılır ancak bu parfümler damıtılarak sıvı hale getirilir. Ev yapımı saç parfümünde ise bu pek olanaklı olmadığı için parfümü buhar olarak saçlarınıza uygulayabilirsiniz.

MALZEMELER:

6 yemek kaşığı pudra halinde odun kömürü

5 yemek kaşığı kokulu sakız

1 yemek kaşığı nitrat

1 yemek kaşığı benzoin

2-3 damla bergamot yağı

2-3 damla sandal ağacı yağı

Bir miktar zamk

Evde hazırlayacağınız saç parfümü ile mis gibi kokun

NASIL HAZIRLANIR

Odun kömürü, kokulu sakız, benzoini bir kapta karıştırın. Delikli bir süzgeçten geçirin. Sonra içine yağları ekleyin. Potasyum nitrat ve zamkı ilave edin. Karışımı bir kapta ısıtın. Sonrasında ocaktan alın. Buharını nemliyken saçlarınıza tutun.

MALZEMELERİ NEREDE BULABİLİRSİNİZ?

Sandal ağacı ve bergamot yağını aktarlardan; nitrat ve benzoini ise hammadde satan bazı internet sitelerinden veya kimya laboratuvarlarından temin edebilirsiniz.

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