Evde hint keneviri yetiştirince gözaltına alındı

Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Küçükköy Mahallesi, Deniz Caddesi'ndeki E.A.G.'ye ait evde izinsiz hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

596 GRAM HİNTKENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine jandarma, eve dün operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada saksılar içinde yetiştirildiği belirlenen 482 kök hint keneviri, bir kavanoz içinde kurutulmuş 596 gram hint keneveri, 2 gram kokain ele geçirildi. Evdeki aramada ayrıca, hint keneviri yetiştirmekte kullanıldığı anlaşılan 6 adet ışık ve ısı sistemi, 7 adaptör, 3 mor led lamba, 2 dijital termometre, 4 vantilatör, toprak ve bitki yetiştirmede kullanılan vitamin, minarel ve gübre de bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

E.A.G., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A.G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.