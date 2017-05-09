Evde kefir nasıl hazırlanır

Laktik asit ve etil alkol fermantasyonunun sütte gerçekleşmesiyle oluşan kefir, içerik zenginliği ile faydalı bir içecek. Uzmanlar; bir bardağı ortalama 100 kalori olan kefirin, protein, kalsiyum, fosfor, magnezyum, selenyum, A, E, B1, B12 vitamini ve bağırsak florasını düzenleyen birçok faydalı mikroorganizma içerdiğini söylüyorlar.

Hazırlanışına geçmeden önce faydalarını sıralayalım:

Bağışıklığı güçlendirir: Betakaroten bulunan içeriğiyle bağışıklık sistemini destekler, vücutta biriken toksin maddelerin üremesini önleyerek, bağışıklık sistemini güçsüzleştiren mikroorganizmaları yok eder.

Mide ülserini önler: Mide ülserine yol açan ‘helicobakter pilori’ adlı bakterinin yok edilmesine yardımcı olur. Antibiyotik tesiri göstererek mide ülserinin oluşumunu engellemeye ve tedavisine yardımcı görev üstlenir.



Sindirime yardımcı olur: Faydalı mikroorganizmalar, bağırsaklarda zararlı mikroorganizmaların gelişmesini ve üremesini engelleyerek bağırsak florasını düzenler. Besinlerin sindirilmesine ve emilmesine katkı sağlar. Bağırsaklarda bu faydalı mikroorganizmalar azaldığında ishal, kabızlık, emilim bozuklukları oluşabilirken, kefir içeriğindeki doğal mikroorganizmalarla bu sorunların önüne geçmeye yardımcı olur.



Kemikleri güçlendirir: İçerdiği yüksek miktarda kalsiyumla kemiklerin gelişimini destekleyen kefir, büyüme evresindeki çocuklara ve yaşlıların artan kalsiyum ihtiyacına etkin şekilde cevap verir. Vücut, gereken kalsiyumu besinlerle sağlayamadığında, ihtiyacını kemiklerden sağlamaya geçtiği için, kemiklerde yumuşama, kırılma, diş dökülmesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Günlük 2 su bardağı kefir tüketildiğinde ise günlük kalsiyum ihtiyacının ortalama yüzde 60 sağlanır.

Hücreleri yeniler: Zengin E vitamini ve selenyum içeriği sayesinde kefir güçlü bir antioksidandır. Hücre yıkımına neden olan toksin maddelerin oluşumunu ve üremesini önleyerek hücre yenilenmesine yardımcı olur.



Kan şekerini dengeler: Kefir de diğer probiyotikler gibi protein ve yağların kolay sindirilmesini sağlar. Kefir, düşük glisemik indeksiyle proteinle birlikte midede uzun süre kalarak tokluk hissi verir ve kan şekerinin de daha geç yükselmesini sağlar. Bu sayede fazla besin tüketiminin, dolayısıyla kalori alımının önüne geçer.



Mide gazını azaltır: Laktik asit fermantasyonu dolayısıyla sindirimi kolaylaştırarak, midede oluşan gazı hafifletir. Bu sayede laktoz intoleransı durumunda kalsiyum ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir.



Depresyondan korur: İçeriğinde bulunan triptofan aminoasidi ve B vitaminiyle sinirleri sakinleştirir ve depresyonu azaltır. Gevşeme ve uyku verici özelliğiyle rahat ve huzurlu gece uykuları sağlar.





EVDE KEFİR TARİFİ

Besleyici özelliğiyle çocukların büyüme evresinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve kemik oluşumunu destekleyerek boy uzamasına da fayda sağlayan kefirin evde hazırlanması da oldukça kolay. Öncelikle kefir tanelerine ve süte ihtiyacınız var. Kefir tanelerini; süt çiftlikleri, büyük marketler yada aktarlardan temin edebilirsiniz. Kefir tanelerini aldığınız yerlerin güvenilir olmasına dikkat etmenizde fayda var.



Malzemeler:

1 litre süt,

30 gr kefir tanesi (1 yemek kaşığı),

cam kavanoz,

plastik süzgeç.

Hazırlanışı: Sütü kaynatın. Kaymağını üzerinden alın. Metal olmayan bir kapta oda sıcaklığına (20 °C) getirilen süte kefir tanelerini ekleyin. Yine metal olmayan bir kaşıkla örneğin tahta kaşıkla iyice karıştırın. Kabınızın üzerini temiz bir bez ile kapatın. 20-25 °C'de kalacak şekilde karanlık bir ortamda 48 saat (2 gün) kadar sütü bekletin. Bu sürede süt pıhtılaşacaktır. Mayalanmış olan bu sütü plastik bir süzgeç ya da tülbent yardımıyla süzün. İşte ilk kefiriniz hazır. Süzgeçte kalan kefir tanelerini bir sonraki kefir hazırlamanızda tekrar maya olarak kullanabilirsiniz.





MEYVELERLE TATLANDIRABİLİRSİNİZ

Fermantasyon ile meydana geldiği için ekşi bir tada sahip olan kefir, kendine özgü bu ekşi tattan hoşlanmayacak çocuklar için mevsim meyveleriyle karıştırılarak da içirilebilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Kefiri saklama: Elde ettiğiniz kefiri buzdolabında saklayabilirsiniz ancak iki gün içerisinde tüketmelisiniz.





Kefir tanelerini saklama: Kefir tanelerini saklamak için çeşitli yöntemler vardır.

Buzdolabında: Kefir tanelerini bir sonraki mayalamaya kadar saklamak için metal olmayan bir kap kullanarak üzerini 1 parmak geçecek kadar temiz içme suyu ile birlikte buzdolabına koyabilirsiniz.

Dondurucuda: Uzun süre saklamak isterseniz dondurabilirsiniz. Fakat bu uzun süre yalnızca 2 ay kadardır. Daha sonra kefir taneleri bozulabilir.

Kefir tanelerini dondurmak için; temiz içme suyu ile yıkayınız ve temiz bir havlu ya da kağıt havlu üzerine alın ve buzdolabının soğutucu bölümüne koyun. Donmuş kefir tanelerini tekrar kullanmak istediğinizde ise; donmuş tanelerini bir bardak soğuk suda birkaç dakika bekletin. Buzu çözülen taneleri süzgeçe alarak soğuk suyun altına tutun. Buzdan tamamen kurtulan taneler yarım bardak süte 2 yemek kaşığı olacak şekilde süt ekleyin. 24 saatte bir süzülen kefir tanelerinin pıhtılaşıp pıhtılaşmadığını kontrol edin. Mayalanmanın normal seviyeye geldiğini gözlemlediğinizde, taneleri normalde olması gerektiği kadar süt ekleyerek tekrar mayalamaya devam edebilirsiniz. Dondurulmuş kefir tanelerinin tekrar aktif duruma getirilmesi esnasında ortam sıcaklığı önemli bir etkendir. İdeal mayalanma sıcaklığında (20-24°C) bekletirseniz maya daha çabuk eski haline dönecektir.

Kurutarak: Kefir mayasını çok daha uzun bire saklamak için kurutabilirsiniz. Böylece 12 - 18 ay gibi bir süre saklanabilir.

Kurutma işlemi için kefir mayası temiz içme suyu ile yıkanır ve temiz bir havlu ya da havlu kağıt üzerine serilerek kurutulur. İyi havalandırılan bir yerde sıkılaşıp sarılaşıncaya kadar kurutulan maya sıcaklık, nem ve tane büyüklüğüne bağlı olarak 2 ila 5 gün arasında tamamen kurumuş hale gelecektir. Kurutulan taneler, hava sızdırmaz kavanoz veya fermuarlı saklama poşeti içine alınarak serin bir yerde (tercihen buzdolabında, dondurucuda değil) saklanır. Ayrıca kurutulan tanelere süt tozu eklenmesi suretiyle 6 yıla kadar saklanabildiği iddia edilmektedir.

Kurutulmuş kefir tanelerinin eski haline gelmesi için, kavanoza süt eklenerek oda sıcaklığında mayalanması beklenir. 24 saat sonunda süzülen kefir taneleri kontrol edilerek mayalanmaya başlayıp başlamadığı anlaşılır. Süzme işlemi ardından oluşan kefir içilmez. Kurutulan mayanın uyanması 4 gün ila 1-1,5 hafta kadar sürebilir. Temiz, açık renkli ve ekşimsi kefir kokusunu almaya başladığınız zaman artık kefirin uykudan uyandığını ve normal şekilde içime hazır olduğunu anlarsınız.