Evde mum nasıl yapılır

Mum satın almak yerine kendi hayal gücünüzü kullanıp ve emeğinizi katıp mum yapmak çok kolay.

MUM İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Stearin - 100 gr (hobi malzemesi satan yerlerden alabilirsiniz)

Parafin - 1 kg (hobi malzemesi satan yerlerden veya aktardan alabilirsiniz) Renklendirmek için mum boyası veya pastel boya (ne kadar alacağınız size kalmış)

Mum fitili veya saf pamuklu ip

Koku için esans

MUM NASIL YAPILIR

1 kg parafin ve 100 gr stearinin sığacağı eski veya sadece mum yapmak için kullanacağınız bir tencere, cezve veya derin tava alın. Malzemelerinizi kabın içine koyup, benmari usulü eritin.

Bu işlemi yaparken, parafin ve stearin erimeye başladığında ocağın altını kısın. Parafin yanıcı ve parlayıcı bir maddedir ve 270 derecede alev alır. Bu yüzden ocağın başından ayrılmayın.

Bu sırada fitil için kullanacağınız malzemeyi içine batırarak mumlayın ve bir kenara ayırın.

Erime işlemi gerçekleştiğinde arzu ettiğiniz kadar kokuyu ve boyayı içine katıp karıştırın.

Hazırladığınız mum koyacağınız kabın içinde kalacaksa kabı yağlamaya gerek yok ancak ayrı bir yere alacaksanız kabınızı yağlamanız tavsiye edilir.

Son olarak fitili kabın içine kalem veya çubuk yardımıyla üstten sabitleyerek koyun ardından da malzemeyi dökün. Biraz oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabına koyun, donduktan sonra mumunuz hazır.