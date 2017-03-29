Evde sağlık hizmeti alanlar sandığa götürülecek

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Mustafa Uzun'un yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 6 bin 500 personel ve bin araçla, 328 bin aktif hastaya evde sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

6 BİN 500 KİŞİ ÇALIŞACAK

Mustafa Uzun, "Sayın Bakanımızın talimatları üzerine 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandumda Türkiye genelinde 6 bin 500 arkadaşımız çalışacak. Oy vermek isteyen vatandaşlarımızın oy kullanacakları sandıklara evde sağlık hizmeti personelimiz tarafından hasta nakil araçlarıyla götürülerek oy kullanma işlemleri sağlanmış olacak. Seçim günü illerdeki evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezleri oy kullanma saatleri süresince açık tutulacak." dedi.