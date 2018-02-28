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Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetini ihtiyaç sahiplerinin ayağına kadar getiriyor.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 09:11..
  1. Haberler
  2. Sağlık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık hizmetleri ile hasta veya bakıma muhtaç bireylere yaşadıkları ortamda sağlık, bakım ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması konusunda destek veriyor.

Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda

SAĞLIK HİZMETİNİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN AYAĞINA GÖTÜRÜYOR

Muayene, yara bakımı, enjeksiyon, fizik tedavi, hasta nakli, psikolojik destek, ev ve kişisel temizlik, hastane ve ev refakati gibi tüm sağlık hizmetlerini ihtiyaç sahiplerinin ayağına götürüyor.

Bakıma ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlıları yalnız bırakmayan Büyükşehir ekipleri, alanında uzman doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog, acil tıp teknisyeni, bakım destek personeli ve yardımcı personel olmak üzere 282 görevli ile 96 araç ve 15 hasta nakil ambulansıyla İstanbullulara hizmet ulaştırıyor.

Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda

14 BİN DOKTOR DEĞERLENDİRMESİ

Evde bakım hizmetleri kapsamında bir yılda; 12 bin 111 kişiye evde bakım, 16 bin 793 kişiye fizyoterapi, 26 bin 509 saat hastane refakati, 7 bin 156 nakil, 136 bin 754 hemşirelik bakım desteği sağlandı. Ayrıca 14 bin 162 doktor değerlendirmesi yapıldı.

Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda

Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda

Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda

Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda

Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda

Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda

Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda

Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda

Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda

Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda

Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda

Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda

Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda

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