Evde sınava hazırlandı KPSS'de tam puan aldı

Kurtalan ilçesinde yaşayan çiftçi bir ailenin 8 çocuğundan biri olan ve Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü geçen yıl bitiren İbrahim Özek, Türkiye birinciliği hedefiyle ocak ayında 2018 KPSS'ye evde hazırlanmaya başladı.

YOĞUN TEMPODA ÇALIŞTI

Günlük 1-2 saat olan çalışma süresini sınava 1,5 ay kala 7-8 saate kadar çıkaran İbrahim Özek, babasının desteğiyle aldığı kaynak kitaplarla KPSS7ye hazırlandı.

Sınavda genel yetenek ve genel kültürde 57'şer doğru 3'er yanlışla lisans alanında Türkiye birincisi olmayı başaran Özek, KPSS-P3 puan türünden 100, KPSS-P1'den 99, KPSS-P2'den 99,5 puan aldı.

"BAŞARI KOLEKTİF BİR ÜRÜNDÜR"

Arkadaşları ve ailesinin desteğini, duasını her zaman yanında hissettiğini vurgulayan İbrahim Özek, "Türkiye birincisi olduğumu görünce çok sevindim. Sevincimi arkadaşlarım ve ailemle paylaştım. Beklentiyi karşıladığım için mutlu oldum. Sınava hazırlanma aşamasını beraber geçirdiğim arkadaşlarımın da yüksek puan alması sevincimi daha da artırdı. Sonuçta başarı kolektif bir üründür." ifadesini kullandı.

"OĞLUMLA BAŞIM DİK"

Baba Cemal Özer "Oğlum üniversiteden mezun olduktan sonra evde sınava hazırlandı. Fırsat bulduğunda bahçe işlerinde bize yardımcı da oluyordu. Onunla başımız dik. Hem ailemizin hem ilçemizin hem ilimizin gururu oldu. Ben okuyamadım ama çocuklarımı okuttum. İbrahim'in Türkiye birincisi olduğunu öğrendiğimde ilk önce biraz şaşırdım sonra çok sevindim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.



