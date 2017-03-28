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Evde uyuyamayan babasını minibüsle gezdiriyor

Memleketi Ordu'dan İstanbul'daki oğlunun yanına gelen 80 yaşındaki Nazmi Erol, evde uyuyamayınca oğlunun minibüsünde uyumaya başladı.

28.03.2017 - 10:05
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Ordu Gölköy’den Esenyurt’ta oturan oğlu Bülent Erol’un yanına gelen Nazmi Erol, 1 yıldan bu yana evde uyuyamaz oldu.

Ağır işiten Erol, yakınlarının kendisini rahat ettirme konusundaki bütün çabalarına rağmen uyku sorununu çözemedi.

OĞLU ÇAREYİ MİNİBÜSTE BULDU

Geçimini minibüsü ile çeşitli şirketlerin görevlilerini taşımakla sağlayan servis şoförü Bülent Erol, birkaç kez yanında yolculuk eden babasının araçta oturarak da olsa uyuduğunu görünce çareyi onu yanından ayırmamakta buldu.

Evde uyuyamayan babasını minibüsle gezdiriyor

Her gün, gün ağarmadan Esenyurt'tan oğlu ile birlikte yola çıkan Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bağcılar ve daha sonra Mecidiyeköy hattında yolları aşındıran Nazmi Erol, “Yaşım 80, uyku sorunum var. Arabada rahat uyuyorum. Evde ise var bir sıkıntı. Arabada daha rahat uyunuyor. Seneyi geçti bu böyle. Arabada yolcuları almaya gide gele ben uyuyorum böyle” dedi.

"ARABADA RAHAT EDİYOR"

Servis şoförü Bülent Erol, yaşlı babasının gece uyuyamayınca oda oda gezdiğini belirterek, “Evde kapalı yerde çok daralıyor. Uyuyamıyor. Burada ise arabadan devamlı dışarı bakıyor, sıkılmıyor, arada kestirip uyuyor. Arabada personel arkadaşlarla konuşuyor, sağa sola baktığı için rahat ediyor galiba. Evde kapalı yerde bunalıyor. Ama dışarıda arabada rahat. Doktorlardan tam bir cevap alamıyoruz. Şu anda gün boyu benimle gidip geliyor. Bakalım...” diye konuştu.

Evde uyuyamayan babasını minibüsle gezdiriyor

"SERVİS SORUMLUSU GİBİ OLDU"

Bülent Erol, babasını yanında götürmediği gün kendisini akşama kadar 40 kez telefonla aradığını anlatırken, şöyle dedi: "Arabaya oturtuyorum tüm İstanbul'u dolaşsak gıkı çıkmıyor. Etrafı seyrediyor, uyuyor. İmkan olsa mazot pahalı olmasa neredeyse rahat etmesi için 24 saat kontağı kapatmayacağım. Saat 21.00'de eve gidiyoruz yerinde duramıyor gazete, kitap okuyor tekrar ayağa kalkıp odaları dolaşıyor. 12 gündür yanımda bir anlamda servis sorumlusu gibi oldu. Ehliyeti olsa neredeyse servisi ona devredeceğim ama ehliyeti yok."

Evde uyuyamayan babasını minibüsle gezdiriyor

"ARTIK BİZDEN BİRİ OLDU"

Servise binen şirket çalışanlarından Ahmet Kurtuldu, ilk birkaç gün kim ve rahatsızlığını bilmedikleri için yadırgadıkları Nazmi Erol ile kısa sürede kaynaştıkları, her gün hatırını sorduklarını, kendisiyle yakından ilgilendiklerini söyledi. Kurtuldu, "Servis şoförümüz Bülent beyle görüşünce ve babasının sorunun da ne olduğunu anlayınca kendisine alıştık. Amca artık bizden biri oldu. Müsait olduğunda kahvaltıya falan da çağırıyoruz. Gelirse şirketimizde yapıp tekrar dönüyorlar. Alıştık biz kendisine" dedi.

Evde uyuyamayan babasını minibüsle gezdiriyor



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