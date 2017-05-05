Evdeki balık kokusu nasıl yok edilir

Evde balık pişirdiğinizde ortama sinen kokuyu gidermek için ne yapabilirsiniz?

İŞTE O YÖNTEMLER

1- Balık pişirdikten sonra, bir tencereye limon suyu veya sirke, çubuk tarçın, defne yaprağı ve karanfil koyarak kaynatabilirsiniz.

2- Balık pişirdiğiniz kızgın yağa 6-7 dilim limon koyabilirsiniz.

3- Ocağın altını kısın ve kısık ateşin üzerine limon kabuklarını koyabilirsiniz.

4- Balık pişerken arasına defne yaprağı koyabilirsiniz.

5- Kızartma yağının içine maydanoz koyabilirsiniz.

6- Balık kızartırken ayrı bir tencerede de sirkeli su kaynatabilirsiniz.

7- Ocağın büyük olmayan gözlerinden birinde toz şeker eritebilirsiniz.

8- Yine farklı bir tencerenin içine su ve vanilya aromasını koyup kaynatabilirsiniz.

9- Kuru çayı teflon bir tencerenin içinde kavurabilirsiniz.

10- Balık pişerken tütsü veya kokulu mum yakabilirsiniz.