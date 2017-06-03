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Evdeki eşyaları 14. kattan atan üniversiteli

Erciyes Üniversitesi'nde eğitim gören 24 yaşındaki Ş.Y., evde bulunan eşyaları 14. kattan yola attı.

03.06.2017 - 14:54
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Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Umut Caddesi Taslak Sokak'ta bulunan 14 katlı bir rezidansta Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ş.Y., 14'üncü katın balkonuna çıkarak mutfaktaki eşyayı, televizyonu, sandalyeleri aşağıya fırlatmaya başladı.

Yoldan geçenler kaçışırken, eylemine bir süre devam eden Ş.Y. evde eline geçen ne varsa hepsini aşağıya attı.

Evdeki eşyaları 14. kattan atan üniversiteli

4 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

Olayı görenler Ş.Y.'yi ikna etmeye çalışırken, bir yandan da güvenlik güçlerine haber verildi. Balkona bayrak asan Ş.Y., 4 saatlik çabanın ardından ikna edilerek polis aracına bindirildi. Üniversite öğrencisi Ş.Y. daha sonra hastaneye götürüldü.

Evdeki eşyaları 14. kattan atan üniversiteli

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