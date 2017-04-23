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Evden 20 traktör çöp çıktı

Manisa'da yaşayan 55 yaşındaki Ayşe Boz'un evinden belediye ekipleri tarafından 20 traktör çöp çıkarıldı.

23.04.2017 - 16:03
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Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde, yalnız yaşayan 55 yaşındaki Ayşe Boz'un evinde biriktirdiği 20 traktör dolusu çöp, belediye ekipleri tarafından boşaltılıp, evde ilaçlama yapıldı. Temizlenen eve belediye tarafından yeni eşyalar yerleştirildi.

Evden 20 traktör çöp çıktı

KOMŞULAR KOKULARDAN RAHATSIZ OLDU

Adakale Mahallesi'nde yalnız yaşayan A.B.'nin evinden gelen kötü kokulardan rahatsız olan komşuları Şehzadeler Belediyesi'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine eve giden Şehzadaler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evden pet şişeden çeşitli ambalj atıklarına kadar 20 traktör dolusu çöp çıkarttı.

Evden 20 traktör çöp çıktı

YENİ EŞYALAR GETİRİLDİ

Çıkartılan çöpler katı atık depolama alanına taşınırken, ev baştan aşağıya temizlenip, ilaçlanarak dezenfekte edildi. Evdeki atılan, eski kullanılamayacak durumdaki eşyaların yerine de belediye tarafından yenileri yerleştirildi.
Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, "Beyaz Masa birimimize gelen çöp ev şikayeti ile ilgili ekiplerimiz hızlı bir şekilde harekete geçti. Ev temizlenip, çöplerden arındırılarak, yaşanılacak hale getirildi" dedi.

Evden 20 traktör çöp çıktı

Evden 20 traktör çöp çıktı

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