Evden altın çalan hırsızı vatandaşlar yakaladı

Adana'da kendisini "polis" olarak tanıtan zanlı, telefonla aradığı emekli doktor Teksin A'ya (77), adının FETÖ ve PKK soruşturmasında yer aldığını, olayın aydınlatılması için mal varlıklarını teslim etmesi gerektiğini söyledi.

DOKTORU DOLANDIRDI

Kadının evinde yaklaşık yarım kilogram civarında altını olduğunu öğrenen şüpheli, Teksin A'nın yalnız yaşadığı evine gitti. İçinde bilezik, bileklik, kolye ve küpe gibi takıların bulunduğu yaklaşık yarım kilogram altını bir poşete koyan emekli doktor, kapısına gelen kişiden şüphelenerek kimliğini sordu. Bu sırada yaşlı kadının elindeki poşeti zorla alan zanlı kaçtı.

VATANDAŞLAR YAKALADI

Bunun üzerine balkona çıkan Teksin A, çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Şüpheli Selçuk E. (34), yaşanan kovalamaca sonucu altınlarla birlikte vatandaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, zanlıyı gözaltına aldı.