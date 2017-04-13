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Evden ayrılmak isteyen kızını öldürdü

Aydın Didim'de eşinden ayrı yaşayan Abidin Uysal(44), evden ayrılmak isteyen kızı Elif Simgenur'u(20) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurdu

13.04.2017 - 23:28
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Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1045 Sokak'ta meydana gelen olayda, eşinden ayrı yaşayan ve inşaatlarda çalışan Abidin Uysal, birlikte yaşadığı kızı Elif Simgenur Uysal'ın evden ayrılmak istemesi üzerine çılgına döndü.

Evden ayrılmak isteyen kızını öldürdü

Baba-kız arasındaki tartışmanın ardından Abidin Uysal odasından aldığı pompalı tüfekle Elif Simgenur Uysal'a ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis eve girdiğindegenç kızı yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Elif Simgenur Uysal yaşamını yitirdi.

Evden ayrılmak isteyen kızını öldürdü

Polis, olaydan sonra kızının başında bekleyen baba Uysal'ı pompalı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Elif Simgenur Uysal'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kızının ölüm haberini alarak olay yerine gelen anne ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evden ayrılmak isteyen kızını öldürdü

Evden ayrılmak isteyen kızını öldürdü

Evden ayrılmak isteyen kızını öldürdü

Evden ayrılmak isteyen kızını öldürdü

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