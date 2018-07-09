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Evden kaçan kedi 17 yıl sonra bulundu

Hollanda'da 17 yıl önce kaybolan kedi, seneler sonra evine geri döndü.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 15:21..
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Almere kentinde eşine az rastlanır bir buluşma yaşandı. 'Lolipop' isimli 17 yaşındaki kedi, yıllar sonra evine geri dönerek sahibiyle tekrar bir araya geldi.

Lolipop'un sahibi Eric de Hont, kedi 1 yaşındayken evden kaçınca uzun bir süre aramış ancak hiçbir netice alamayınca Lolipop'u aramayı bırakmış. Öyle ki zamanla yeni kediler dahi sahiplenen de Hont, Lolipop'u neredeyse tamamen unutmuş.

Evden kaçan kedi 17 yıl sonra bulundu

"ONU BULDUK"

Ne var ki, kayıp kedinin sahibi geçtiğimiz hafta hayvan ambulansından aldığı bir telefonla şaşkına dönmüş. Telefonun diğer ucundaki ambulans görevlisinin "Siz Lolipop'un sahibi misiniz? Onu bulduk." demesine başlarda hiç anlam veremeyen de Hont bir süre sonra kapısına getirilen kediyle büyük bir şaşkınlık yaşamış.

EVİNDEN 24 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Kayıp kedi, görevliler tarafından Almere kentinden 24 kilometre uzaklıktaki Wees kasabasında bulunmuş.

Kayıp kedi, şimdilik üzerindeki pirelerden kurtulması ve evdeki diğer kedilere alışabilmesi için evin banyosunda karantina altında.

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