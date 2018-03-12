Evden kaçan kız 3 kişi tarafından cinsel istismara uğradı

Bornova'da Şubat ayında, annesi ve üvey babasıyla yaşadığı evden kaçan M.Ü., polise giderek 3 kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyledi. M.Ü.'nün, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alındı. M.Ü. buradaki adli görüşmeciye başından geçenleri anlattı.

ARKADAŞINDAN KALACAK YER BULMASINI İSTEDİ

Anne ve üvey babasıyla yaşadığını, imam hatip lisesindeki öğrenimini yarıda bıraktığını, psikolojik sorunları nedeniyle ayda bir evden kaçtığını söyleyen M.Ü., en son kaçışında bir süre sokaklarda gezdiğini ve arkadaşı Ş.S.'yi (21) telefonla arayıp, kendisi için kalacak yer bulmasını istediğini anlattı.

EVDEN KAÇTI BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Bornova'da buluştuğu arkadaşı Ş.S.'nin kendisini otomobilde taciz ettiğini anlatan M.Ü., sonra bir arkadaşının iş yerine götürdüğünü, burada ise işletmenin sahibinin kardeşi E.B.'nin (19), cinsel istismarda bulunduğunu söylediği öğrenildi.

ÇİM'deki ifadesi sırasında sıklıkla kekelediği öğrenilen M.Ü.'nün, E.B.'nin yanında bir kişiyle telefonda konuştuğunu daha sonra yanından ayrıldığını, bir süre sonra iş yerine gelen Suriye Uyruklu A.O.'nun da kendisine istismarda bulunduğunu söylediği kaydedildi.

3 ZANLI TUTUKLANDI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, M.Ü.'nün ifadesinin ardından, 3 zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar suçlamayı reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları hahkemece 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

ANNESİ ZANLILARDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan M.Ü.'nün polise gitmesinin ardından haber verilen annesi ise kızının sürekli evden kaçtığını ve şüphelilerden şikayetçi olmadığını belirtti. Bunun üzerine M.Ü., ailesinden alınarak Çocuk Esirgeme Yurdu'na yerleştirildi.