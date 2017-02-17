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Evden kaçtı sanılan genç kız, canlı bomba olmak istedi

Ailesinin "DEAŞ'a katılmış olabilir" ihbarıyla gözaltına alınan Esra İ., hakkında açılan soruşturmada her şeyi itiraf etti.

17.02.2017 - 09:06
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Bingöl Üniversitesi'nde okurken DEAŞ'a sempati duymaya başladığını anlatan genç kız, Twitter'dan tanıştığı eski bir polis memuru olan M.G.'nin daveti üzerine İstanbul'a geldiğini söyledi. Maryam S. de aynı evde gözaltına alındı.

CANLI BOMBA EYLEMİ YAPMAK İSTEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki kızın sosyal medyadan tanıştıkları belirlendi. Yapılan incelemede ise Esra İ. ile Maryam S. arasında canlı bomba eylemi yapmak istediği yönünde yazışmalar ortaya çıktı.

İTİRAF ETTİLER

Yakalanan kızlar DEAŞ'ın kendilerine izin vermesi halinde bu eylemi gerçekleştirmek istediklerini itiraf etti. 3 şüpheli hakkında açılan davaya önümüzdeki günlerde başlanacak.

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