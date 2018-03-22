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Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

Edirne Keşan'da eve geç giden S.D.'nin babası, meyve bıçağıyla kızının dudaklarını kesti. Yaralanan kız, babasından şikayetçi oldu.

DHA | 22.03.2018 - 17:07..
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Keşan Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda S.D., eve geç gelmesine sinirlenen ve kendisini evden kovmak isteyen babası A.D.’yle tartışmaya başladı.

BABASI BIÇAKLA SALDIRDI

Bu sırada eline meyve bıçağı alarak rastgele savurmaya başlayan A.D., kızı S.D.’yi dudağından hafif şekilde yaraladı.

BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Keşan Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi olan S.D., babası A.D.’den şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan baba A.D., emniyetteki ifadesinde geç gelen kızını korkutmak için meyve bıçağını eline alarak rastgele savurduğu sırada kızının hareket etmesiyle kazaen dudağından yaraladığını ve pişman olduğunu söylediği bildirildi. A.D., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

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