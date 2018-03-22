Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

Kara Kabilesinde Yüz Boyamak ve Anlamları

Bir tekmenin bedeli 60 bin avro

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi

1 Tayland’da tur otobüsü kaza yaptı: 18 ölü, 33 yaralı Tayland’da turistleri taşıyan bir tur otobüsünün kontrolden çıkması sonucunda meydana gelen kazada en az 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

2 ABD'li komutanlar Menbiç'te toplantı yaptı Türkiye'nin olası bir Menbiç operasyonu için endişeye kapılan ABD'li üst düzey yetkililer, teröristlerle sürekli bir toplantı içinde.

3 Mardin'de bir terörist teslim oldu Mardin Nusaybin'de PKK'dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

4 Çipras ile Putin Akdeniz'i görüştü Aleksis Çipras’ın, dördüncü kez Rusya Başkanlığına seçilen Vladimir Putin’i telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi. Yunanistan Başbakanlığı da tarafların Doğu Akdeniz konusunu görüştüğünü beirtti

5 Mardin'de bir terörist teslim oldu Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK'dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

6 İnter Asamaoh'ı, G.Saray Nagatomo'yu alacak İtalyan basınına göre, Inter daha önce Galatasaray'ın gündeminde olan Asamoah'ı, sarı-kırmızılı ekip de Inter'den kiraladığı Nagatomo'yu transfer edecek.