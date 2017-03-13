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Eve giren hırsıza mahalleli dayağı

Adana'da bir evde yakalanan hırsızlık zanlısı, mahalleli tarafından darp edildikten sonra polise teslim edildi.

13.03.2017 - 10:31
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Olay Seyhan ilçesi, Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede Suriyeli iki hırsız bir eve girdi.

Hırsızları ev sahibi kadın görünce korkup çığlık attı. Bunun üzerine mahalleli toplanarak hırsızları kovaladı.

MAHALLELİ YAKALADI

Yaşanan kovalamacanın ardından mahalle sakinleri zanlılardan birini yakalayarak darp etti. Darp sonucu başı yaralanan ve kanlar içinde kalan hırsız daha sonra bir yere oturtularak sorguya alındı.

Eve giren hırsıza mahalleli dayağı

Hırsızlık zanlısı girdiği evde kadın ile karşılaşınca kadının bağırması sonrası korktuğunu söyleyip hırsızlık yapmadığını ileri sürdü.

Ancak mahalleli şahsa inanmayarak onu darp etmeye devam etti. Bu arada bazı vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, zanlıyı polis merkezine götürdü.

Eve giren hırsıza mahalleli dayağı VİDEO

Eve giren hırsıza mahalleli dayağı

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