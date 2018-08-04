Eve giren yılan, kafesteki muhabbet kuşunu yedi

Denizli Babadağ'da bir eve giren yılına kafesteki muhabbet kuşunu yedi.

Hakkari'de gerçekleştirilen ve bir polis memurunun şehit düştüğü bombalı eylemde 8 ton patlayıcının kullanıldığı ortaya çıktı.

Aydın Germecik'teki Magnesia Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 6 heykel bulundu.

Mete Gazoz'dan bir altın daha

1 Başkan Erdoğan ABD'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Papaz Brunson olayına değinerek, "ABD büyük bir saygısızlık yaptı. Türkiye hukukun gereği neyse onu yapacaktır." dedi.

2 Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü İngiliz oşinograflar, Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde meydana gelen yüzlerce kaybolmaya dalgaların neden olduğunu belirtti.

3 Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu Terör örgütü El Kaide’nin 2011’de ABD operasyonu ile öldürülen lideri Usame bin Ladin’in annesi Alia Ghanem, oğlunun ölümünden sonra basına ilk kez konuştu.

4 İran sınırına güvenlik duvarı yapıldı 888 kilometrelik sınır hattına yapılan duvar ile bölgede kaçakçılık ve düzensiz göçmen geçişleri engellenecek.

5 Rus kadın kapkaççıyı pişman etti Rusya'da sarhoş bir kapkaççı, bir kadının çantasını çalmaya çalışırken hayatının en büyük hatalarından birini yaptığının henüz farkında değildi.

6 Kanada Başbakanı'nın dev konvoyu Dünyanın en sakin ve en güvenli ülkesi olduğu olduğu belirtilen Kanada'da Başbakan Trudeau dev konvoyu ile gezintilerini yapıyor.