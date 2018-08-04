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Eve giren yılan, kafesteki muhabbet kuşunu yedi

Denizli Babadağ'da bir eve giren yılına kafesteki muhabbet kuşunu yedi.

DHA | 04.08.2018 - 16:56..
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Babadağ Kırsal Demirli Mahallesi'nde yaşayan Eşref Kaba'ya ait eve bugün giren, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, masa üzerinde duran muhabbet kuşunun kafesine girdi.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Evde yaşayanlar, kuş sesi gelmesi üzerine, kapagı açık olan kafese baktıklarında, korkuya kapıldı. Çünkü ev sakinleri kafesin içine giren yılanın ağzında, telef olmuş muhabbet kuşunu gördü. Kaba, itfaiyeden yardım istedi. Yılanın kaçmaması için kafesin kapağını da kapattı. Eşref Kaba, yılanın kuşu yeme anını, cep telefonuyla görüntüledi. Eve gelen itfaiye ekipleri, kuşu yiyen yılanı alıp, doğaya bıraktı.

Eve giren yılan, kafesteki muhabbet kuşunu yedi VİDEO

Eve giren yılan, kafesteki muhabbet kuşunu yedi



Eve giren yılan, kafesteki muhabbet kuşunu yedi

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