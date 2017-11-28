Everest Yayınları'nın Aralık ayı kitapları

Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden olan Everest Yayınları Aralık 2017'de yayımlamaya hazırlamak için birbirinden değerli eserleri okuyucularla buluşturuyor. Yayınevi, edebiyat, tarih, ve daha birçok kitaplarla yayın mutfağını zenginleştirmeye devam ediyor.

Everest Türk Edebiyatı

HALİM AĞAOĞLU – KARAYOLCU / BİR MÜHENDİSİN ANILARI – YAŞANTI – YENİ

AHMET TELLİ – VEDA DİVANI – TOPLU ŞİİRLER – YENİ

UĞUR TANYELİ – TOPLUMSAL HAFIZA, MİMARLIK, TARİH VE KURAM – NEHİR SÖYLEŞİ - EVEREST SANAT – YENİ

TAHKİKAT-I EDEBİYE - İLK EDEBİYAT ANKETİ - HAZ. HANDAN İNCİ – EVEREST KEŞİF - YENİ

Everest Dünya Edebiyatı

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI

ERICH MARIA REMARQUE - CENNETTEKİ GÖLGELER – ROMAN – EVEREST’TE YENİ

ELENA FERRANTE - FRANTUMAGLIA: BİR YAZARIN YOLCULUĞU – DENEME – YENİ

MODERN KLASİKLER

NATHANAEL WEST - ÇEKİRGENİN GÜNÜ - MODERN KLASİKLER - YENİ

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