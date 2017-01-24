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Everest'in yüksekliği tekrar ölçülecek

Hindistan hükümeti, Everest'in yüksekliğinin tekrar ölçüleceğini açıkladı.

24.01.2017 - 23:10
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Everest'in yüksekliği tekrar ölçülecek

BBC'nin haberine göre, topoğraf Swarna Subba Rao, Hindistan hükümetinin, dünyanın en yüksek dağı olarak kabul edilen Everest'in yüksekliğinin 2015'te Nepal'de meydana gelen depremden dolayı değişip değişmediğini belirlemek üzere dağda yeni ölçümler yapılacağını açıkladı.

Rao, ölçümleri yapacak ekibin bölgeye iki ay içerisinde gönderilmesinin planlandığını söyledi.

Everest'in yüksekliği tekrar ölçülecek

Dağın yüksekliğinin Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ve üçgenleme yöntemiyle ölçüleceğini belirten Rao, araştırma ekibinin çalışmalarını Nepal hükümeti ile işbirliği içerisinde yürüteceğini ifade etti.

BAZI BİLİMADAMLARI YÜKSEKLİĞİN AZALDIĞINA İNANIYOR

Rao, bazı bilim adamlarının dağın yüksekliğinin azaldığına inandıklarını ancak bu konuda kesin bir kanıt olmadığını aktardı.

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Himalayaların bir bölümünün yüksekliğinin 25 Nisan 2015'te Nepal'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 metre kadar azaldığını açıklamıştı. Uydu verileri ise depremin ardından Everest'in zirve yüksekliğinin azaldığına işaret ediyor.

SON 80 YILIN EN BÜYÜK DEPREM FELAKETİ

Ülkede 25 Nisan ve 12 Mayıs 2015'te kaydedilen iki depremde 8 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 22 bin kişi yaralanmıştı. Son 80 yılın en büyük deprem felaketini yaşayan ülkede yüz binlerce kişi evsiz kalmıştı.

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