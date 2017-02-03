taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.493
USD
3,7495
EURO
4,0320
ALTIN
146,25
PETR
57,0200

Evetçilere G.t kılları dedi, Yılmaz Özdil sahip çıktı

AK Parti seçmenine yapılan 'bidon kafa, göbeğini kaşıyan adam' yakıştırmalarının iki mimarı birbirine sahip çıkıyor..

03.02.2017 - 12:28
  1. Haberler
  2. Gündem
Evetçilere G.t kılları dedi, Yılmaz Özdil sahip çıktı

Evetçilere G.t kılları dedi, Yılmaz Özdil sahip çıktı

Hemen her seçim öncesi, siyasi parti tercihi yüzünden insanları aşağılayan, küçümseyen bir kitle var. Bu kitlenin önderleri arasında Bekir Coşkun ve Yılmaz Özdil de yer alıyor.

Coşkun, yıllar önce AK Parti seçmenine "Göbeğini kaşıyan adamlar" demişti, Yılmaz Özdil ise "Bidon kafalı" yakıştırmasının mimarı.

EVET OYU VERECEKLERE G.T KILLARI DEDİ

Yine bir seçim öncesindeyiz ve Bekir Coşkun önceki gün referandumda EVET oyu verecek olanlara açıkça cahil dedi, g.t kılları dedi.

Evetçilere G.t kılları dedi, Yılmaz Özdil sahip çıktı

HALKA BİDON KAFA DİYEN YILMAZ ÖZDİL SAHİP ÇIKTI

Ardından Bekir Coşkun hakkında soruşturma başlatıldı, sahip çıkan ilk isim ise yine seçmeni aşağılamayı huy edinmiş bir başka isim, Yılmaz Özdil. Özdil de yıllar önce AK Parti seçmenine "bidon kafa" yakıştırmasını yapmıştı.

Özdil bugünkü yazısında Bekir Coşkun'un g.t kılları sözleriyle dolu yazısında 'tek bir hakaretin' dahi bulunmadığını ileri sürdü, "halkı aşağılamak" sözünden soruşturma açıldığını vurguladı. Özdil yazının devamında ise Bekir Coşkun'u Türkiye'nin vicdanı ilan etti ve şunları dedi: "Halkımız böylesine aşağılanmaya evet mi diyecek, hayır mı?, onun referandumudur"..

Evetçilere G.t kılları dedi, Yılmaz Özdil sahip çıktı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararları

Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararları

567
Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

22
ABD Rakka'da YPG'den vazgeçiyor

ABD Rakka'da YPG'den vazgeçiyor

35
Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

69
Şans oyunları talihlilerine FETÖ incelemesi

Şans oyunları talihlilerine FETÖ incelemesi

130
Melania Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmeyeceği iddiası

Melania Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmeyeceği iddiası

9
Afrika Kupası'nda Aboubakar'lı Kamerun finalde

Afrika Kupası'nda Aboubakar'lı Kamerun finalde

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM