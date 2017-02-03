Evetçilere G.t kılları dedi, Yılmaz Özdil sahip çıktı

Hemen her seçim öncesi, siyasi parti tercihi yüzünden insanları aşağılayan, küçümseyen bir kitle var. Bu kitlenin önderleri arasında Bekir Coşkun ve Yılmaz Özdil de yer alıyor.

Coşkun, yıllar önce AK Parti seçmenine "Göbeğini kaşıyan adamlar" demişti, Yılmaz Özdil ise "Bidon kafalı" yakıştırmasının mimarı.

EVET OYU VERECEKLERE G.T KILLARI DEDİ

Yine bir seçim öncesindeyiz ve Bekir Coşkun önceki gün referandumda EVET oyu verecek olanlara açıkça cahil dedi, g.t kılları dedi.

HALKA BİDON KAFA DİYEN YILMAZ ÖZDİL SAHİP ÇIKTI

Ardından Bekir Coşkun hakkında soruşturma başlatıldı, sahip çıkan ilk isim ise yine seçmeni aşağılamayı huy edinmiş bir başka isim, Yılmaz Özdil. Özdil de yıllar önce AK Parti seçmenine "bidon kafa" yakıştırmasını yapmıştı.

Özdil bugünkü yazısında Bekir Coşkun'un g.t kılları sözleriyle dolu yazısında 'tek bir hakaretin' dahi bulunmadığını ileri sürdü, "halkı aşağılamak" sözünden soruşturma açıldığını vurguladı. Özdil yazının devamında ise Bekir Coşkun'u Türkiye'nin vicdanı ilan etti ve şunları dedi: "Halkımız böylesine aşağılanmaya evet mi diyecek, hayır mı?, onun referandumudur"..