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'Evetçileri denize dökeriz' diyen vekile soruşturma

Katıldığı programda 'evet' oyu verecekleri tehdit eden CHP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı.

03.04.2017 - 11:50
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'Evetçileri denize dökeriz' diyen vekile soruşturma

CHP'nin kanalı Halk TV'de yayınlanan ve Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı Halk Arenası programına katılan CHP Konya Miletvekili Hüsnü Bozkurt; "16 Nisan'da %60-65 Hayır çıkacak. Ama evet çıksa bile yine Samsun'dan çıkarız ve sizi de yedi sülalenizi de İzmir'den denize dökeriz. Ortalığı yıkarız ama yine de devleti yönetmenize izin vermeyiz." sözleriyle tehdit etmişti.

CHP'li vekil: Evet çıksa bile sizi denize dökeriz VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt hakkında, 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

CHP'li vekil: Evet çıksa bile sizi denize dökeriz haberi
'Evetçileri denize dökeriz' diyen vekile soruşturma

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