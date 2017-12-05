Evgör Mobilya ile 2018’e herkesten önce girin

Mobilya sektörünün köklü markalarından Evgör Mobilya olarak bizler, siz değerli müşterilerimizin karşısında değil, her zaman yanında olduk ve yanınızda olmaya da devam ediyoruz. Üretimden satışa tüm süreçlerimizde “sizi referans alarak” hareket ediyor, evlerinize değer katıp evlerinizin her köşesinde olmak istiyoruz. Siz yeni yıla girdiğinizde eviniz eski kalmasın diye büyüleyici renkleri ve eşsiz tarzlarıyla yeni moda ürünlerimizi sizlere sunuyor ve sizlerin modayı hem renkleriyle hem tarzıyla hem de mobilyada yeni trendler ile evinize taşımanızı sağlıyoruz.

2018 YATAK ODALARI İLE YENİ MODAYA AŞIK OLACAKSINIZ

Yatak odalarımızın yenilenmiş renk kombinasyonları ile hayatınıza yeni renkler katacak, en trend tarzları ilk siz evinize taşıyacaksınız. Sitemizde ulaşabileceğiniz yeni yatak odası ürünlerimizden dilediğinize en avantajlı 2018 mobilya fiyatları ile sahip olabilirsiniz. Sadece fiyat avantajlarımızdan faydalanmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni trendleri yeni renkleriyle evinize taşıyacaksınız. Her zevke ve her size hitap eden yeni yatak odalarımız, hangisini seçeceğiniz konusunda sizleri kararsız bırakacağa benziyor. En yeni trend yatak odaları sizler de yeniliği takip edin.

ZARAFET VE ŞIKLIĞI YENİDEN KEŞFEDİN

Özenli renk seçimleri ile yeni yıla uyarladığımız yemek odası ürünlerimizde de siz değerli müşterilerimize sadece en iyisini sunmaya çalıştık, bu eşsiz yeniliklere en kısa sürede, en yeni avantajlardan faydalanarak kavuşabilir ve yeni yıla yemeklerinizi 2018 kadar yeni ve şık yemek odanızda yiyebilirsiniz. Yeni yemek odalarımızı aldığınızda mutlu olacak ve evinizi daha çok seveceksiniz. Aynı zamanda yeni modayı evinize getirdiğiniz için bundan gururlanacaksınız. Biz sizlere değerler katmak istiyoruz. Yeni moda yemek odaları 2018 ile bu değerlere ulaşacaksınız.

KONFORDAN FARKLI ŞEYLER DE VAR

2018 sizin yılınız olsun diye yeniliği ve yaratıcılığı kullandığımı diğer ürünlerimizden olan koltuk takımları ve oturma takımlarımızda da evinizin her köşesine yenilenmiş olarak girelim diye yeni tarzlar oluşturduk, yeni renkler kullandık. Sitemizden ulaşabileceğiniz ürünlerimizdeki yenilik evinizi de yenileyecek ve şıklığı ile sizi bile kıskandıracak. Otantik, olgun ve zıtlık odaklı renk seçimleri ile her takımımız ile evinize farklı bir hava katacaksınız. Ayrıca yeni trend köşe takımlarımızla hayat tarzınızı evinize yansıtacak, yine en moda renkleri ile 2018’in moda renkleri sizle belirlenecek Üstelik tüm bunlara yeni yıl avantajları ile sahip olacak, mutluluğu cebinizde de yaşayacaksınız. Çünkü biz sizlere mutluluğu ve yeniliği fiyat avantajıyla sunuyoruz.

ÖZGÜRLÜĞÜ BİZİMLE YAKALAYIN

Size sunduğumuz en güzel ev dekorasyon ürünleri ve aksesuarlarıyla evinizde özgünlüğü en ince ayrıntısına kadar yaşatacak, özgür kişiliğinizi evinizde dekorasyona yansıtacak ve tarzınızı en yeni trendlerle ortaya koyacaksınız. Evinizin tarzına uygun aksesuarlar ve aparatlarla evinizde boşluğa yer bırakmayacak her santimine tarzı ve yeniliği sığdıracaksınız. Dekore etme zevkinizi Evgör Mobilya’da bulacaksınız.

MODAYI SADECE EVİNİZE DEĞİL OFİSİNİZE DE TAŞIYORUZ

Bizler 2018’e kendimizi ve sizleri hayatımızın her alanında yenilemiş olarak girme motivasyonuyla hareket ediyoruz. Ofis mobilyaları da en az ev mobilyaları kadar yeni trend ve modaya uygun olarak yeniledik. Yenilik odaklı bu değişimi ofis mobilyalarımızda da bulabilir ve iş hayatına taşıdığımız trendlere sizler de sahip olabilirsiniz. Üstelik iş hayatının yoğun stresini yenilenmiş ofislerinizde daha kolay yenecek, ilham verici renk ve tarzlarla sizin çalışırken daha verimli olmanızı sağlıyoruz. Konfor yanında kaliteyi de sizlere sunarak uzun yıllar boyunca ürünlerimizi ilk günkü yeniliği ile kullanabilirsiniz. Sizler yeniliği ve 2018’i ofislerinize de taşımak istiyorsanız muhakkak Evgör Mobilya’ya uğramalı ve yeni yılın avantajlarından ve yeniliğinden faydalanmalısınız.

OTEL MOBİLYALARINDA YENİ AVANTAJ

Yeni yılda siz değerli müşterilerimize yenilik ve maliyet avantajı sağlamak amacıyla otellerinizdeki mobilyalarınızı yenisiyle avantajlarla sağlıyoruz. Yeni otel işletecek olan girişimcilere de finansal yük oluşturmayacak fiyat avantajlarıyla yardımcı oluyor, en iyi kaliteyi ve konforu müşterileriyle buluşturmalarını sağlayarak sektörde büyümelerini ve daha iyi konum almalarını amaçlıyoruz. Bu ilke doğrultusunda özel satış avantajlarını sizlere sağlıyoruz.

YENİLİK YILINIZ OLACAK

Siz de 2018 yılı sizin için yenilik yılı olsun diyor ve yeni yıl trend mobilyalar ile hem kendinizi hem evinizi yenilemek istiyorsanız bize muhakkak uğramalı ve yemek odanızı, yatak odanızı, oturma salonunuzu, genç odanızı, bebek odanızı en yeni 2018 mobilya modası ile uyumlu olarak değiştirip Evgör Mobilya avantajları ile tanışmalısınız. Sizleri değer katmak amacıyla bulunduğumuz mobilya sektöründe 2018’de değerinize değerler katmak için çok çabalıyor ve bunu sizinle başaracağımıza inanıyoruz. Ürünlerimize Evgör Mobilya mağazalarından yada www.evgor.com.tr internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.