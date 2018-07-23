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Evi karıştırınca yaşlı kadına tacizden tutuklandılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, internet üzerinden anlaştıkları eskort kadının adresini karıştıran 2 kişi yanlış adrese gidince, yaşlı kadını tacizden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 23.07.2018 - 07:37..
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Girne'de, Mehmet Emin S. ile Osman S., iddiaya göre, internet üzerinden eskortluk yapan bir kadın ile anlaştı. Adresi alan iki arkadaş, önce bir bara gidip, alkol aldı.

ADRESİ KARIŞTIRIP BAŞKA BİR EVE GİRDİLER

Gecenin ilerleyen saatlerinde bardan çıkan Mehmet Emin S. ve Osman S., eskort kadının verdiği adrese gitmek için yola çıktı. Ancak iki arkadaş, alkolün de etkisiyle adresi karıştırıp, başka bir binaya girdi, M.Y adlı yaşlı kadının kapısını çaldı.

Evi karıştırınca yaşlı kadına tacizden tutuklandılar

KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

Mehmet Emin S. ile Osman S., anlaştıkları kadın olduğunu düşündükleri M.Y. ile iddiaya göre birlikte olmaya çalıştı. Kendilerini direnen kadının 50 Euro ve 80 TL'sini alan iki kişi, evin odasına geçti. Bu sırada fırsatını bulup sokağa çıkan M.Y., bağırarak yardım istedi.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Mehmet Emin S. ile Osman S.'yi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından şüpheliler, 'cinsel taciz' ve 'mülke tecavüz' suçlamasıyla Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk edildi.

"OLANLARIN HİÇBİRİNİ HATIRLAMIYORUM"

Mehmet Emin S. verdiği ifadesinde, "Olayı alkolün tesiri altındayken yaptım. Olanların hiçbirini hatırlamıyorum. Söz konusu kadını da görmedim." dedi.

"ESKORT KIZIN ADRESİ ZANNETTİK"

Osman S. de "Yaşlı kadının evini internet sitesinden bulduğumuz eskort kızın adresi zannettik. Alkolün tesiri altında olduğumuz için de yanlış binaya gittiğimizi fark edemedik. Ben yanlış eve gittiğimizi anlayınca hemen oradan çıktım. O yaşlı kadına kesinlikle cinsel tacizde bulunmadık." diye konuştu.

İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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