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Evi yanan babayı çocukları teselli etmeye çalıştı

Sivas’ta iki katlı bir evde çıkan yangında, evinin yanışını izleyen adam sinir krizi geçirdi.

İHA | 29.06.2018 - 14:15..
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Uzuntepe Mahallesi 73. Sokak’taki fabrikada işçi olarak çalışan İsmail Kılınç’a ait iki katlı evde saat 12.00 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, evden duman çıktığını fark edenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan eve müdahale etti.

Evi yanan babayı çocukları teselli etmeye çalıştı

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında evde bulunan Kılınç’ın dumandan etkilenen annesi Fevziye Kılıç, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Evi yanan babayı çocukları teselli etmeye çalıştı

ÇOCUKLARI BABALARINI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Yangını İsmail Kılıç, eşi Emine ve 3 çocuğu gözyaşlarıyla izledi. Bu sırada İsmail Kılınç sinirleri geçirdi. Kılınç’ın çocukları gözyaşı döken babalarını teselli etmeye çalıştı.

Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken evde soğutma çalışması yaptı.

Yangın sonrası evin iki odasında bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Evi yanan babayı çocukları teselli etmeye çalıştı

Evi yanan babayı çocukları teselli etmeye çalıştı

Evi yanan babayı çocukları teselli etmeye çalıştı

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