Evi yanan yaşlı kadın itfaiyeyi içeri almadı

Karaman'da bugün saat 12.20 sıralarında, Mevlüt Dinçer (85), rahatsızlığı nedeniyle eşi Adviye Dinçer'i (83) evde yalnız bırakarak muayene olmak için hastaneye gitti.

İTFAİYEYİ İÇERİ ALMADI

İddiaya göre bu sırada, çamaşır makinesinin elektrik aksamından yangın çıktı. Yangın nedeniyle evi saran duman dışarı sızınca, durumu fark eden komşuları itfaiye ekibine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeri girip alevlere müdahale etmek istedi. Ancak yaşlı kadın kapıyı açmak istemedi. Bunun üzerine itfaiye ekibi kapıyı kırıp alevleri söndürdü.

"KOCAM EVE GELİNCE BENİ BULAMAZ"

Ekipler, yangını kendi çabasıyla söndürmeye çalışırken koltuk değneğinin bir kısmı yanan Adviye Dinçer'i evden çıkarmaya çalıştı. Ancak Dinçer, ''Kocam eve gelince beni bulamaz.'' diyerek dışarı çıkmak istemedi.

Yakınlarının gelmesi üzerine ikna edilen Adviye Dinçer, sedye ile evinden çıkarılıp hazırda bekletilen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Dinçer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.