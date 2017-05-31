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Evin bedelini düşük gösterenlere ceza verilecek

Tapu harcını eksik ödeyen kişiler, “vergi kaçakçısı” muamelesi görebilir.

31.05.2017 - 10:48
  1. Haberler
  2. Emlak

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tapu harcının eksik yatırılması durumunda Maliye Bakanlığı’nın, hem eksik bedelin faizini, hem de vergi cezasını aldığını aktardı.

Evin bedelini düşük gösterenlere ceza verilecek

"VERGİ KAÇAKÇISI OLMAYIN"

Tapu harcının eksik ödenmesi durumunda hem alıcının, hem de satıcının cezalı duruma düştüğüne işaret eden Şahin, harcı az ödeyenlerin de “vergi kaçakçısı” muamelesi gördüğünü bildirdi. Şahin “Ev alayım derken vergi kaçakçısı olmayın.” dedi.

Evin bedelini düşük gösterenlere ceza verilecek

'BELEDİYELER GÜNCELLEMELİ’

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Şahin, tapu dairelerinin, alım satımlarda belediyelerden rayiç bedel getirilmesini istediklerini, fakat belediyelerin güncelleme yapmadıkları için 40 yıl önceki rayiç bedeli söylediklerini aktardı.

Şahin, vatandaşın böyle durumlarda tapu memuruna evin gerçek bedelini söylemesi gerektiğini vurguladı. Mahmut Şahin, vergi cezalarının yeniden yapılandırıldığını, ödenmesi gereken vergide ise yüzde 50 indirim yapıldığını sözlerine ekledi.

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