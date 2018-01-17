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Evinde 1 dolar bulunan eski kurmay albaya 10 yıl hapis

Zonguldak'ta, FETÖ soruşturması kapsamında Garnizon Komutanlığı'nda görevliyken tutuklanan ve evinde 1 dolar bulunan Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler'e 10 yıl hapis cezası verildi.

DHA | 17.01.2018 - 16:22..
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Zonguldak Garnizon Komutanlığı'nda görevliyken 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla dava açıldı.

10 YIL HAPİS VERİLDİ

Son kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Günler, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Evinde 1 dolar bulunan eski kurmay albaya 10 yıl hapis

1 DOLARIN SAVUNMASI

Tutuklu sanık Günler'in evinde yapılan aramada 1 dolar ele geçirilmişti. Daha önceki duruşmada darbe teşebbüsünün bir parçası olmayı aklını ucundan bile geçirmediğini belirten Günler, evinde bulunan 1 dolarla ilgili olarak, "2005'te bulunduğum Irak ve Azerbaycan'da geçici görevlerde harcırah olarak kazandığım para vardı. Oradan döndükten sonra yeni araba almak için evde ne kadar para varsa bozdurdum. O dolar da oradan kalmaydı. Zarfın içine koymuştum. Eve gelince 1 doları fark ettim. O da bana Özel Kuvvetler'den hatıra kalsın diye sakladım. Bu doların nostalji olduğunu düşündüm. 10 yıl önce koyduğum ve unuttuğum bir konudur. Bulunan dolar ne bir şifre, ne de bir kutsiyet addettiğim bir şey değildir. Şayet öyle olsa idi, sürekli cüzdanımda taşırdım. Çantamdan çıkan 1 dolar, Özel Kuvvetler'de çalışırken dolar olarak verilen harcırahtan bir nostalji, bir hatıradır." diye ifade vermişti.

Evinde 1 dolar bulunan eski kurmay albaya 10 yıl hapis



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