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Evinde fuhuş yaptıran kadın serbest bırakıldı

Samsun'da internette eskort sitelerine ilan verip evinde fuhuş yaptıran 19 yaşındaki kadın, çıarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA | 07.01.2018 - 16:36..
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, internette eskort sitelerine fuhuş yapmak için ilan verip, eşinden boşanmış olan E.Y. (32) adlı kadına para karşılığı fuhuş yaptırıp birlikte paraları pay ettikleri iddia edilen F.Z.K. (19), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Z.K., 'fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa aracı olmak' suçundan bugün Samsun adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren F.Z.K., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evinde fuhuş yaptıran kadın serbest bırakıldı

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