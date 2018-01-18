taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.856
USD
3,7697
EURO
4,6179
ALTIN
161,17
PETR
69,0000

Evinde yangın çıktı, kalp krizinden öldü

Kütahya Emet'te İbrahim Dombaycı, evinde çıkan yangını söndürme çalışmalarını izlerken, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DHA | 18.01.2018 - 18:58..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde, İbrahim Dombaycı'ya ait tek katlı evin bacasından yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sardı.

EVİNİN YANMASINA DAYANAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Emet ve Çavdarhisar belediyelerinin itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahale sırasında evsahibi İbrahim Dombaycı, kalp krizi geçirdi.

Evinde yangın çıktı, kalp krizinden öldü

YAŞAMINI YİTİRDİ

112 ambulans şoförlüğünden emikli olduğu belirtilen Dombaycı'ya olay yerine gelen 112 ambulansındaki sağlık ekibi müdahalede bulundu. Ancak tüm çabalara karşın Dombaycı, kurtarılamadı.

Evinde yangın çıktı, kalp krizinden öldü

EVDE 50 BİN LİRALIK HASAR VAR

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürülen evde yaklaşık 50 bin liralık maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Evinde yangın çıktı, kalp krizinden öldü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TÜSİAD isim değiştirdi

TÜSİAD isim değiştirdi

192
Ertuğrul Sağlam İran ekibi Traktör'le anlaştı

Ertuğrul Sağlam İran ekibi Traktör'le anlaştı

30
Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

153
Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

83
Su taşkınları İzmirlilerin çilesi oldu

Su taşkınları İzmirlilerin çilesi oldu

191
Suriye'den küstah Afrin tehdidi

Suriye'den küstah Afrin tehdidi

273
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM