Evinde yangın çıktı, kalp krizinden öldü

Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde, İbrahim Dombaycı'ya ait tek katlı evin bacasından yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sardı.

EVİNİN YANMASINA DAYANAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Emet ve Çavdarhisar belediyelerinin itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahale sırasında evsahibi İbrahim Dombaycı, kalp krizi geçirdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

112 ambulans şoförlüğünden emikli olduğu belirtilen Dombaycı'ya olay yerine gelen 112 ambulansındaki sağlık ekibi müdahalede bulundu. Ancak tüm çabalara karşın Dombaycı, kurtarılamadı.

EVDE 50 BİN LİRALIK HASAR VAR

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürülen evde yaklaşık 50 bin liralık maddi hasar oluştuğu belirtildi.