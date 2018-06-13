taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.500
USD
4,6328
EURO
5,4663
ALTIN
193,27
PETR
75,8000

Evindeki sığınağı silah ve mühimmat atölyesine çevirdi

Erzurum'da, evinin zemin katındaki sığınağı atölyeye çevirip, silah ve mühimmat üreterek satışını yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

DHA | 13.06.2018 - 16:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzundere ilçesinde kaçak silah ve mühimmat imal edilerek satışının yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, dün saat 05.00 sıralarında şüpheli kişinin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Evin zemin kısmında şüphelinin silah ve mühimmat yapmak için atölye olarak kullandığı sığınak tespit edildi.

Evindeki sığınağı silah ve mühimmat atölyesine çevirdi

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerince aramada 15 tabanca, 1 piyade tüfeği, 4 av tüfeği ve 3 havalı tüfek, 3 silah üstü dürbün, bu silahlara ait çok sayıda mermi, bir torna makinesi, 180 tabanca yedek parçası, 11 tabanca şarjörü, silahlara ait kartuşlar ve çok sayıda yapım malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.

Valilik açıklamasında, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir." denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi

378
Ovit Tüneli'nden geçen adamın mutluluğu

Ovit Tüneli'nden geçen adamın mutluluğu

140
Mardin'de HDP'liler AK Partililere saldırdı: 8 yaralı

Mardin'de HDP'liler AK Partililere saldırdı: 8 yaralı

165
Bloomberg'in 24 Haziran anketi

Bloomberg'in 24 Haziran anketi

255
Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye

Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye

430
Rus taraftar TRT yorumcusunu öptü

Rus taraftar TRT yorumcusunu öptü

90
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94