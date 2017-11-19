Evine girdiği kadının 50 lirasını çalan hırsız yakalandı

Olay, saat 01.30 sıralarında Altuntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Ayşe Yıldırım, uyumak için hazırlandığı sırada cam kırılma sesi geldi.

CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Sese bakmak için yatağından kalkan Yıldırım, odadan çıkmak istediği sırada camı kırıp içeri giren Yaşar T., ile karşılaştı. Yıldırım ile Yaşar T. arasında arbede çıktı.

YAŞLI KADININ 50 LİRASINI ÇALDI

Yaşar T., yanında taşıdığı bıçağı Ayşe Yıldırım'ın boğazına dayayıp, para istedi. Yıldırım da 50 lirasının olduğunu söyleyip bunu saldırgana verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan 50 lirayı alıp kaçtı. Yıldırım da durumu jandarma bildirdi. Jandarma verilen eşkâl üzerine yaptığı çalışma sonucu Yaşar T.'yi gözaltına aldı. Yaşar T., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.