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Evine girdikleri yaşlı kadını dövüp soydular

Antalya'da yalnız yaşayan T.T. adlı kadın, evine giren kişiler tarafından dövülerek hastanelik edildi.

DHA | 01.08.2018 - 23:12..
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Manavgat’ın Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde oturan T.T.’nin (65) 2 katlı evine saat 06.00 sıralarında iddiaya göre yüzleri maskeli kimliği belirsiz kişiler girdi. Eve girdiklerinde T.T.’nin uyanık olduğunu gören şüpheliler, kadını döverek zorla altınların ve evdeki bir miktar paranın yerini söyletti. Şüpheliler, evden altın ve paraları çaldıktan sonra kadının el, ayak ve ağzını bantlayarak kaçtı.

Evine girdikleri yaşlı kadını dövüp soydular

SÜRÜNEREK KAPIYA ÇIKTI

Olayın ardından sürünerek kapıya çıkan T.T.’nin, yoldan geçen vatandaş tarafından el ve ayağındaki bağlar çözüldü. Vatandaşın haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.T., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan tedavinin ardından kadın taburcu edildi.

Olay yeri inceleme ekibi tarafından T.T.’nin evinde parmak izi incelemesi yapıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelilerin eşkallerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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