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Evine giremeyen kadın yalan ihbarla itfaiyeyi çağırdı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, anahtarını kapıda unutan kadın,"Çocuğum içeride kaldı" diyerek itfaiyeyi aradı. Kapıyı açan ekipler çocuğu bulamayınca, uyarıda bulunarak olay yerinden ayrıldı.

DHA | 20.05.2018 - 09:45..
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Kağıthane'de Şirintepe Mahallesi Ahenk Sokak'taki 2 katlı bir apartmanda ikamet eden bir kadın, dün saat 16.00 sıralarında ocakta yemeği bırakıp  evinden dışarı çıktı. Bir süre sonra evin anahtarını kapının arkasında unuttuğunu fark etti.

Kadın  hemen çilingir çağırdı. Eve gelen çilingir kapıyı açamadı. Bunun üzerine, itfaiyeyi arayarak evde çocuğunun kaldığını ve kapıyı açamadığı yönünde ihbarda bulundu.

Evine giremeyen kadın yalan ihbarla itfaiyeyi çağırdı

EKİPLER ÇOCUĞU BULAMAYINCA İTİRAF ETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri polis eşliğinde itfaiye merdiven aracı yardımı ile evin camını açarak içeriye girdi. Evde çocuk olmadığını gören itfaiye ve polis ekipleri, kadına çocuğu bulamadıklarını söyledi.

Evine giremeyen kadın yalan ihbarla itfaiyeyi çağırdı

UYARIDA BULUNDULAR

Bunun üzerine kadın,  görevlilere anahtarını kapının arkasında unuttuğunu ocakta yemeği olduğunu çilingir çağırdığını ancak kapının açılmadığını son çare olarak da itfaiyeyi aradığını belirtti.

İtfaiye ekipleri bir süre kadını bilgilendirip bir daha böyle ihbarda bulunmaması yönünde uyardıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Evine giremeyen kadın yalan ihbarla itfaiyeyi çağırdı

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