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Evine giren hırsızı bıçakladı

Bursa'da hırsızlık yapmak için girdiği evde ev sahibi tarafından bıçaklanan O.A, hastaneye kaldırıldı.

08.06.2017 - 10:28
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Bursa'da yaşayan U.D (25), yatak odasında uyuduğu sırada salondan birtakım sesler geldiğini fark etti.

MUTFAKTAN EKMEK BIÇAĞINI ALDI...

Bunun üzerine salona giden U.D, çekmeceleri karıştıran 2 hırsızla karşılaştı.

Hırsızların kendisine saldırması üzerine U.D, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla hırsızlarla kavga etti.

Evine giren hırsızı bıçakladı

Kavga esnasında U.D, şüphelilerden O.A'yı (19) karnından ve bacağından bıçaklayarak yaraladı. Diğer şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Yaralanan O.A, ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

750 LİRAYI ALIP KAÇTI

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen ev sahibinin "Boğuşmaya başladık, ben de etkisiz hale getirmek için bıçakladım. Hırsızlardan biri çekmecemdeki 750 lira nakit parayı çalarak, kaçmayı başardı." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Evine giren hırsızı bıçakladı

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