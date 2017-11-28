Evine giren hırsızı kovalarken canından oldu

Sultangazi'de oturan Afganistan uyruklu Asıf Malik’in evine giren hırsız cep telefonunu alarak kaçtı. Cep telefonunu vermek istemeyen Malik, hırsızı takip etmeye başladı.

Malik, sokak aralarında yaşanan kovalamacanın ardından 2402. Sokak'ta hırsızdan cep telefonunu almaya çalıştı.

HIRSIZLA KAVGA ETTİ

Boğuşma sırasında silahına sarılan ve kimliği belirlenemeyen hırsız Asıf Malik’i kafasından vurarak kaçtı. Ağır yaralanan Malik, hemen Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kafasından tek kurşunla vurulan Malik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada bir adet mermi kovanı buldu.