Evine giren hırsızı vuran kişiye hapis cezası

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Fesih Öncü, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Karar duruşmasında son savunmasını yapan Öncü, Konuksever Mahallesinde bir apartmanın ikinci katında bulunan evinin kapı ve pencerelerinin yaz mevsimi olması nedeniyle açık olduğunu, kendisinin balkonda, eşi ve çocuklarının ise içeride uyuduğunu anlattı.

"AİLEME ZARAR VERDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Bir ses üzerine uyandığını ve balkonda tanımadığı bir erkek gördüğünü belirten Öncü, "Kim o' diye bağırdım cevap vermedi. Maktul cevap vermeyince 'hırsız var' diye bağırmaya başladım ama evdeki kimse sesime kalkmadı, ben de hırsızın aileme zarar verdiğini düşündüm ve silahımla ateş ettim." ifadelerini kullandı.

Sesler üzerine evdekilerin uyandığını, polisi aradıklarını kaydeden Öncü, yaşanan olaydan pişman olduğunu ve büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

HAPİS VE PARA CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fesih Öncü'ye, Ramazan Kısse'yi bilinçli taksirle ölmesine neden olma suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis, ruhsatsız silah kullanmak suçundan da para cezası verdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesinde, 11 Eylül 2016 tarihinde Ramazan Kısse, hırsızlık yapmak için girdiği evin sahibi Fesih Öncü tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından tutuklanan ev sahibi Fesih Öncü hakkında, "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.