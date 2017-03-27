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Evine gittiği kadını 15 yerinden bıçakladı

Çorlu'da 18 yaşındaki genç, sokakta tanıştığı ve evine gittiği kadını, aralarında çıkan tartışma sonucu 15 yerinden bıçaklayıp yaraladı.

27.03.2017 - 15:22
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Çorlu'da bir restoranda garson olarak çalışan 43 yaşındaki Aysun A., iddiaya göre önceki gece Reşadiye Mahallesi'nde sokakta karşılaştığı Mustafa U. ile tanıştıktan sonra evine kahve içmeye davet etti. İkili arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

"ÜZERİME BIÇAKLA YÜRÜDÜ, BEN DE BIÇAKLADIM"

İddiaya göre Aysun A., mutfaktan aldığı bıçakla Mustafa U.'nın üzerine yürüdü. Çıkan kavgada Mustafa U., Aysun A.'yı 15 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Kısa süre sonra cumhuriyet Polis Merkezi'ne gidip teslim olan Mustafa U. "Üzerime bıçakla yürüdü, ben de elinden alıp bıçakladım." dedi.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE

Polis, Mustafa U.'nun adresini verdiği eve gittiğinde, Aysun A.'yı ağır yaralı olarak buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve 15 yerinden bıçaklandığı belirlenen Aysun A., ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Mustafa U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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