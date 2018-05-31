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Evine iple girmeye çalışırken düşüp ağır yaralandı

Bursa İnegöl'de uzaklaştırma cezası verilen Samet Ç. boşanma davası açan eşini görmek için gittiği evde çatıdan iple girmeye çalışırken düştü ve ağır yaralandı.

DHA | 31.05.2018 - 17:28..
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Almanya'da uzun yıllar kaldıktan sonra 5 yıl önce İnegöl'e yerleşen Samet Ç., şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki çocuğunun annesi olan Rus asıllı Tatyana Ç.'ye şiddet uygulayıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Aile Mahkemesi tarafından 30 gün süreyle evden uzaklaştırma cezasına çarptırıldı.

İP BAĞLAYIP BALKONDAN GİRMEK İSTEDİ

Dün akşam, iddiaya göre çocuklarını görmek için Baykoca Mahallesi'ndeki evine gelen Samet Ç.,  Tatyana Ç.'nin kapıyı açmamasına sinirlenip,  binanın 7'nci katına çıkıp yanında bulunan halatın bir ucunu bacaya bağlayıp diğerini beline bağlayarak 5'nci kattaki evine balkondan girmek istedi.

Evine iple girmeye çalışırken düşüp ağır yaralandı

15 METREDEN YERE ÇAKILDI

Halatın kopması sonucu 15 metre yükseklikten bezon zemine düşen Samet Ç. ağır yaralandı. Ambulans ile ilk müdahaelsi olay yerinde yayıpalan Samet Ç.'nin tedavisine kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. Belinde ve iki bacağında kırık olan, iç kanama ve beyin kanaması geçirme tehlikesi bulunan Samet Ç.'nin felç olma riski olduğu kaydedildi. Olay sonrası ilçe emniyet müdürlüğüne ifade verip, eşinin evden uzaklaştırılması için karar bulunduğunu söyleyen Tatyana Ç., serbest bırakıldı.

Evine iple girmeye çalışırken düşüp ağır yaralandı

İnegöl Kaymakamı Ali Akça, Tatyana Ç.'nin korunacağını ve kendisine sosyal destek sağlanacağını belirtirken, Baykoca Mahallesi Muhtarı Recep Kelebek, "Mahallemizde meydana gelen hadiseden dolayı üzgünüz. Evden uzaklaştırması olan vatandaşımız, evine balkondan girmek isterken 5'inci kattan düşerek ağır yaralanmış. Hastanede tedavi altında. Eşi Tatyana ile alakalı devletimiz gerekli çalışmayı yapıyor" dedi.

Evine iple girmeye çalışırken düşüp ağır yaralandı




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