Evini kumarhaneye çeviren kadın yeniden yakalandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karasu'da geçen ay evinde kumar oynatırken suçüstü yakalanan Havva K.'nın yeni taşındığı evini de kumarhaneye çevirdiğini tespit etti.

Karasu Cumhuriyet Bassavcılığı'nın talimatı ile başlatılan takip sonrasında Yalı Mahallesi'nde bulunan eve baskın yapıldı.

Evde yapılan aramada 5 kadın ile ev içerisinde kumar oynatmak için temin edilen masa ve sandalyeler, masa üzerinde bulunan örtü altına gizlenmiş para, mutfak içerisinde çöpe atılmış kumar malzemelerinin olduğu tespit edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ev sahibi Havva K. hakkında 'kumar oynamak ve kumara yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynadıkları tespit edilen 5 kadına ise Kabahatler Kanunu gereği idari para cezası uygulandı.













