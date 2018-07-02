Evini kütüphaneye dönüştürdü

Şehzadeler ilçesinde eşi Fatma Angıner ile birlikte yaşayan 83 yaşındaki Selahattin Angıner, oturduğu evin odalarını kitaplarıyla doldurdu.

Kitaplara büyük merakı olan Selahattin Angıner, 1960 yılında pilot olarak görev yaptığı askeriyeden ayrılıp ABD'ye gittiğini belirterek, orada emlakçılık, makine imalatı gibi işlerde çalıştığını ifade etti.

EVİN İKİ ODASINI KİTAPLARA AYIRDI

Evinin 2 odasını binlerce kitapla dolduran Selahattin Angıner, oturduğu apartmanın girişi katını da kiralayıp, kitapların bir kısmını bu bölümde tuttuğunu ifade etti. Bazen kitapların arasında kaybolduğunu dile getiren Angıner, kitaplara olan ilgisinin babasının yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

BABASINDAN ESİNLENDİ

Selahattin Angıner, "Babam hiç okula gitmemiş ama okumaya çok meraklı biriydi. Bana sürekli dergi, gazete aldırırdı. Beni babam heveslendirdi. Ben de bu şekilde okumaya merak saldım. Harçlığımı kitaba yatırmaya başladım. Yıllarca bu böyle devam etti. Amerika'da yaşadığım dönemde kitap bulabilmek için 400 kilometre yol gittiğim oldu." dedi.

EVDE YER KALMADI

Evinde oluşturduğu kütüphanesine çok değer veren Selahattin Angıner, yaşı ilerlemesine rağmen, günün büyük bir bölümünü kitaplarıyla geçirdiğini anlattı. Selahattin Angıner, "Evimde 12 bin kadar kitap, yaklaşık 8 bin de dergi ve gazete var. Çoğu İngilizce. Ben Amerika'dan gelirken kitaplarımı konteynerle getirttim. İnternet üzerinden de sürekli yurt dışından kitap getirtiyorum. Özellikle tarih, dünya siyaseti üzerine kitaplarım var. Artık evimde yer kalmadı. Kitaplar sığmıyor. Misafir geldiğinde de onları kitapların arasında ağırlıyorum." diye konuştu.

KİTAP OKUYUN TAVSİYESİ

Kitap okumayı çok sevdiğini kaydeden Selahattin Angıner,"Türkiye'deki genç nesil çok fazla okumuyor. Kitap okunmadığını görünce üzülüyorum. Bilgisi olmayanın fikri olmaz. Kitap okumadıkça da bilgi sahibi olunamaz. Çoğu kişi meşhur yazarların yazdığı romanlara ilgi duyuyor. Daha çok aklı geliştirecek kitapları okumalarını tavsiye ederim. Yakın çevreme okumayı ve anlamalarını aşılamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

EŞİNİN ADINA KÜTÜPHANE KURMA HAYALİ

Türkiye'de daha çok kahve kültürünün yaygın olduğunu dile getiren Selahattin Angıner, çeşitli devirlere ait dergileri sergilemek istediğini, eşinin adına da bir kütüphane kurma hayali olduğunu sözlerine ekledi.