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Evini niye yakıyorsun diyen çocuğu bıçakladı

Adana’da sarhoş olarak eve gelen bir kişi evine yakmaya çalıştığı sırada evini niye yakıyorsun diyen kişiyi bıçakladı.

İHA | 31.12.2016 - 20:01
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ADANA

Olay, Meydan Mahallesi’nde gerçekleşti. Özgür Güzel ve Aslı Güzel çifti 3 ay önce evlenip Meydan Mahallesi’nde ki 2 katlı müstakil eve yerleşti.

Özgür Güzel, akşam saatlerinde sarhoş olarak evine gelip bahçede bulunan mutfak tüpünü ateşe vermeye çalıştı.

Bu sırada evde bulunan karısı Aslı Güzel’de eşinin tüpü ateşe vermeye çalıştığını görünce evden kaçıp durumu polis ekiplerine haber verdi.

"ABİ EVİNİ NİYE YAKMAYA ÇALIŞIYORSUN"

Tüpü yakmaya çalışan Özgür Güzel’i gören Metehan Sağlar’da (15), Güzel’e, “Abi evini niye yakmaya çalışıyorsun” diye sorunca Özgür Güzel, sinirlenerek Sağlar’ı bıçakladı. Metehan Sağlar’ın bıçaklandığını gören mahalle sakinleri sarhoş olan Özgür Güzel’i darp etti. Olay yerine gelen polis ekipleri Güzel’i mahalleliden kurtarıp Metehan Sağlar ve Özgür Güzel içinde ambulans çağırdı.

Evini niye yakıyorsun diyen çocuğu bıçakladı

EŞİ BAŞINDA AĞLADI

Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı çocuğu hemen hastaneye kaldırırken darp edilen Özgür Güzel, sinir krizi geçirdi. Eşinin kriz geçirdiğini gören Aslı Güzel de, “Siz ne yaptınız. Nasıl dövmüşler böyle” diyerek eşinin başında ağladı.

Evini niye yakıyorsun diyen çocuğu bıçakladı

Olayın nasıl olduğunu anlatan mahalle sakinlerinden Süleyman Yağmurcu, “Adam sarhoş olarak eve gelip evi yakmaya kalkmış. Niye böyle yapıyorsun diyen çocuğa bıçak saplamış. Olacak şey mi bu ya. Böylelerinin bu mahallede olmaması lazım” diye konuştu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evini niye yakıyorsun diyen çocuğu bıçakladı

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