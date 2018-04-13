Evini özleyen Belçikalı askerler orduyu bırakıyor

Het Nieuwsblad gazetesinin haberine göre, Belçika Savunma Bakanlığı, evini özleyen eğitimdeki askerlerin akşamları eve dönmesini sağlayan planı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde.

6 ASKERDEN BİRİ, EV ÖZLEMİYLE ORDUYU BIRAKIYOR

Haberde, bakanlığın asker alımında ve tutmada zorlandığı, son on yılda 4 bin profesyonel askerin mesleği terk ettiği belirtildi. Bu da her altı askerden birinin "evini özlediği için" orduyu terk ettiği anlamına geliyor.

"ANNESİNİ ÖZLEYEN ASKERLE SAVAŞA GİDİLMEZ"

Söz konusu plan, ordunun "hiçbir şeyi savunamayan ve etkisiz" bir kurum haline gelebileceği endişesi nedeniyle eleştiriliyor.

Emekli Askerler Birliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "annesini özleyen askerlerle savaşa gidemezsiniz" uyarısında bulundu.