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Evini özleyen Belçikalı askerler orduyu bırakıyor

Belçika'da evini ve arkadaşlarını özleyen askerlere akşamları ev izni verilmesini öngören plan tartışma yarattı.

AA | 13.04.2018 - 08:51..
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Het Nieuwsblad gazetesinin haberine göre, Belçika Savunma Bakanlığı, evini özleyen eğitimdeki askerlerin akşamları eve dönmesini sağlayan planı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde.

6 ASKERDEN BİRİ, EV ÖZLEMİYLE ORDUYU BIRAKIYOR

Haberde, bakanlığın asker alımında ve tutmada zorlandığı, son on yılda 4 bin profesyonel askerin mesleği terk ettiği belirtildi. Bu da her altı askerden birinin "evini özlediği için" orduyu terk ettiği anlamına geliyor.

Evini özleyen Belçikalı askerler orduyu bırakıyor

"ANNESİNİ ÖZLEYEN ASKERLE SAVAŞA GİDİLMEZ"

Söz konusu plan,  ordunun "hiçbir şeyi savunamayan ve etkisiz" bir kurum haline gelebileceği endişesi  nedeniyle eleştiriliyor.

Emekli Askerler Birliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "annesini özleyen askerlerle savaşa gidemezsiniz" uyarısında bulundu.

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