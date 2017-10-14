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Evini satıp parasını dolandırıcılara verdi

Aydın'da 84 yaşındaki bir adam, 350 bin lirasını telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara verdi.

14.10.2017 - 07:10
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Girne Mahallesi Lefkoşa Bulvarı'nda eşiyle yaşayan Necati Ecevit'i telefonla arayan kişi kendisini savcı olarak tanıttı.

ADNINI TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE KARIŞTIĞINI SÖYLEDİLER

Ecevit'e adının terör örgütü listesine karıştığını söyleyen kişi, Ecevit'ten bankadaki parasını, evindeki ziynet eşyalarını ve evini satmasını istedi.
İlk olarak bankadaki 46 bin lirasını çeken Ecevit, eşinin 4 bileziğini de alıp şüphelilerin belirlediği adreste kendilerine teslim etti.

3 GÜN BOYUNCA DOLANDIRICILARLA GÖRÜŞTÜ

Telefondaki şüpheliyle 3 gün süresince iletişim halinde kalan Ecevit daha sonra kendisinin oturduğu 3 katlı evi de 300 bin liraya bir müteahhide satıp parasını dolandırıcılara verdi.

Yakınlarının Ecevit'in durumdan şüphelenmesi üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne haber verildi.

Evini satıp parasını dolandırıcılara verdi

Ekipler, Ecevit'in ifadesini aldıktan sonra dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiğini tespit etti.

"BENİ ÇOK KORKUTTULAR"

Gazetecilere açıklama yapan Ecevit, telefonla arayan kişinin kendisiyle ilgili her şeyi bildiğini belirterek şunları söyledi: "Bilgilerimizi nereden aldılar bilemiyorum. Bana savcı olduklarını ve benim bankada olan paramın miktarını söylediler. Hesaplarımın ve evimin terör örgütlerinin eline geçeceğini anlattılar. Ne yapıp edip evi satmamı ve parayı kendilerine vermemi istediler. Beni çok korkuttular. Kimseye haber verme dediler."

Polise haber verilmemesi konusunda sürekli uyarıldığını aktaran Ecevit, şunları kaydetti: "Sen temiz adamsın, paran terör örgütlerine gitmesin, diye kandırdılar. İlk gün kendilerine 46 bin lira ve eşimin 4 bileziğini verdim. Daha sonra evi sattıktan sonra sabaha karşı 300 bin lira parayı evin oraya gelen bir adama verdim. Dolandırıldığımı anladıktan sonra çok geçti."

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