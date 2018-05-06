taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,60
PETR
74,9600

Evini soyan hırsız amcasının oğlu çıktı

Ankara'da amcasının oğlunun evini soyan hırsız, çaldığı elektronik eşyaları satmak isterken polis tarafından yakalandı.

AA | 06.05.2018 - 09:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir spot mağazaya çaldıkları elektronik eşyaları satmak isteyen Mert Ç, Fatih C, Seyit Ç, Şakir G, İzzet D. ve Sezer D. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER

Emniyete getirilen zanlılardan Sezer D. ifadesinde, elektronik eşyaları Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde yaşayan amcasının oğlu Muhlis D'ye ait ikametten çaldıklarını itiraf etti.

Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Evini soyan hırsız amcasının oğlu çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yağış nedeniyle karayolu üzerinde su birikintisine giren otomobil takla attı. Kazada 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı.
13 yaşındaki çocuğun suç kaydı şaşırttı
Ankara Mamak'ta hırsızlık yaparken yakalanan 13 yaşındaki çocuğun suç kaydı polisleri bile şaşırttı.
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı
Atakum ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Düğün magandası 2 kişiyi yaraladı
Denizli’de bir düğünde havaya ateş eden bir kişi 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tapu harcında oran düşürüldü

Tapu harcında oran düşürüldü

92
'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir'

'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir'

86
Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

178
Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

47
Adriana Lima yakın takipte

Adriana Lima yakın takipte

5
Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı görüntülendi

Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı görüntülendi

7
Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM